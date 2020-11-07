СМИ: США впервые поставят истребители F-22 за границу

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Власти Соединённых Штатов Америки одобрили продажу истребителей пятого поколения F-22 Raptor Израилю. По предварительным данным, сумма сделки составит $10,4 млрд. Еврейское государство получит 50 самолётов.

Решение Вашингтона является беспрецедентным, так как F-22 никогда не поставлялся за рубеж, передаёт портал Air Recognition.

После принятия решения о продаже F-35 Lightning II Объединённым Арабским Эмиратам США теперь дали «зелёный свет» на продажу Израилю около 50 единиц F-22 Raptor, — говорится в сообщении.

Белый дом может расплатиться с Иерусалимом за сделку с ОАЭ обеспечением прямого доступа к засекреченным спутникам инфракрасной системы раннего обнаружения пусков баллистических ракет Space-Based Infrared System (SBIRS).

Американский истребитель пятого поколения F-35 является единственным самолётом, который сможет противостоять РФ в случае RAND, считают эксперты в США. В случае боевых действий F-35 смогут прорвать российскую систему ПВО и внести значительный вклад с первых часов конфликта.

Уточняется, что страны Североатлантического альянса, подписавшие договор на поставку F-35, должны совершенствовать свой воздушный флот, чтобы в будущем проводить совместные операции с участием новой машины.

Ранее стало известно, что США вскоре разместят на Аляске 150 истребителей F-22 и F-35 пятого поколения. Об этом заявил сенатор от штата Дэн Салливан. Это сделает северный регион местом самой большой концентрации самолётов-невидимок. В Америке не скрывают, что подобная игра мускулами — ответ на участившиеся полёты российской авиации за полярным кругом и усиление противостояния с РФ в регионе в целом, писал NEWS.ru.