Испытания новой гиперзвуковой ракеты в США прошли неудачно

Очередные испытания тестовой гиперзвуковой ракеты AGM-183A производства США, созданной по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) потерпели неудачу, сведения об этом сообщил специализированный портал The War Zone со ссылкой на представителя ВВС США. Новая ракета должна была достигнуть скорости, в пять раз превышающей скорость звука, но по неизвестным причинам провести её запуск не удалось.

Военные США рассчитывают возобновить лётные испытания как можно скорее, — отметил военный.

По опубликованным данным, испытания ускорителя ракеты проходили 16 декабря. Тестовый вариант ракеты планировали запустить с борта стратегического бомбардировщика B-52. По представлениям специалистов, она должна была разогнаться до скорости, в пять раз превышающей скорость звука. Однако что-то пошло не так, и, как сообщил представитель ВВС, «последовательность стартовых операций была прервана до отделения (ракеты) из-за неизвестной проблемы».

По словам военного, ракету вернут производителю для незамедлительного проведения «анализа телеметрии и бортовых данных».

Как пишет издание, это уже третьи испытания ракеты системы AGM-183A, которые прошли неудачно. Причины произошедшего экспертами ещё не выяснены.

Ранее фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» прошёл испытания по стрельбе гиперзвуковой ракетой «Циркон» по береговой мишени, установленной на полигоне Чижа в Архангельской области. Учения, как и проводимые ранее, прошли успешно, ракета попала в цель.