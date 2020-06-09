Испытания гиперзвуковой ракеты в США прошли не по плану

https://static.news.ru/photo/b9af5426-aaa8-11ea-b537-fa163e074e61_660.jpg Фото: Twitter

Тестирование новейшей звуковой ракеты в США прошли не по плану.

Отмечается, что реактивная ракета чуть не улетела в свободный полёт. Она отделилась от самолёта-носителя B-52 во время испытания над сухопутным полигоном.

Причина происшествия, которое, как полагают, было связано с самолётом из 419-й лётно-испытательной эскадрильи с базы Эдвардс в Калифорнии, сейчас расследуется, — привели сообщение Aviation Week РИА Новости.

Американское издание Aviation Week сообщило, что ракету разрабатывают в рамках программы HAWC, над которой совместно работают ВВС США и Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны страны.

Журналисты издания отмечают, что программа отстаёт от графика уже на несколько месяцев.

Как писал NEWS.ru ранее, пресс-секретарь Пентагона Джонатан Рат Хоффман подтвердил, что в США разрабатывают «супер-пупер-ракету», о который ранее сообщил президент страны Дональд Трамп.