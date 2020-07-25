Испытания атомной подлодки «Казань» начнутся в августе

https://static.news.ru/photo/ad9cb72a-ce64-11ea-9928-fa163e074e61_660.jpg «Ясень-М» Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Государственные испытания головной атомной подлодки (АПЛ) проекта 885М («Ясень-М») «Казань» начнутся в первой половине августа, сообщили в оборонно-промышленном комплексе.

Выход в море АПЛ «Казань» на государственные испытания планируется на первую половину августа. В случае их успешного завершения передача субмарины флоту намечена до завершения 2020 года, — передаёт ТАСС слова источника.

Он также подчеркнул, что АПЛ на 100% технически готова к испытаниям.

В состав ВМФ России в настоящее время входит одна АПЛ базового проекта 885 (шифр «Ясень») — «Северодвинск». Она была заложена 21 декабря 1993 года на «Севмаше», 15 июня 2010 года спущена на воду и 17 июля 2014 года принята в состав флота.

АПЛ проекта 885М «Казань» была заложена 24 июля 2009 года и спущена на воду 31 марта 2017 года.

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