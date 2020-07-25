Испытания атомной подлодки «Казань» начнутся в августе

Государственные испытания головной атомной подлодки (АПЛ) проекта 885М («Ясень-М») «Казань» начнутся в первой половине августа, сообщили в оборонно-промышленном комплексе.
Выход в море АПЛ «Казань» на государственные испытания планируется на первую половину августа. В случае их успешного завершения передача субмарины флоту намечена до завершения 2020 года, — передаёт ТАСС слова источника.
Он также подчеркнул, что АПЛ на 100% технически готова к испытаниям.
В состав ВМФ России в настоящее время входит одна АПЛ базового проекта 885 (шифр «Ясень») — «Северодвинск». Она была заложена 21 декабря 1993 года на «Севмаше», 15 июня 2010 года спущена на воду и 17 июля 2014 года принята в состав флота.
АПЛ проекта 885М «Казань» была заложена 24 июля 2009 года и спущена на воду 31 марта 2017 года.
Как ранее писал NEWS.ru, в Чёрном море проходит эксперимент по быстрому развёртыванию роботизированной системы подводного мониторинга.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен