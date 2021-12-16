Фрегат «Адмирал Горшков» поразил учебную мишень «Цирконом»

Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» прошёл испытания по стрельбе гиперзвуковой ракетой «Циркон» по береговой мишени, установленной на полигоне Чижа в Архангельской области, передаёт РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Отмечается, что учения прошли успешно, ракета попала в цель.

Экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил очередную стрельбу ракетой «Циркон», — сказали в Минобороны РФ.

Там добавили, что судно, находившееся в акватории Белого моря, выстрелило по береговой мишени, установленной на полигоне Чижа в Архангельской области. В ведомстве подчеркнули, что «полёт гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам, данная стрельба с борта фрегата „Адмирал Флота Советского Союза Горшков“ признана успешной, цель поражена».

Ранее сообщалось, что российский фрегат «Маршал Шапошников» поразил учебную подводную цель в Японском море ракетой новейшего противолодочного комплекса «Ответ». До этого судно прошло глубокую модернизацию, оно готовится пополнить состав сил постоянной готовности флота.