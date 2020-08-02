Авиация и флот США провели военные учения в Чёрном море

https://static.news.ru/photo/21bb8b34-d4ca-11ea-89fe-fa163e074e61_660.jpg Эсминец USS Porter Фото: Official U.S. Navy Page/flickr.com

ВМС и ВВС Соединённых Штатов Америки 2 августа 2020 года провели совместные манёвры в Чёрном море с участием ракетного эсминца USS Porter, передают представители Шестого флота ВМС США.

К учениям, кроме USS Porter, также привлекли самолёт-разведчик Poseidon P-8A, четвёрку истребителей F-16, а также самолёт-заправщик KC-135 Stratotanker и беспилотный аппарат MQ-9 Reaper, говорится на официальном сайте Шестого флота.

Отработка совместных действий с ВВС США в Европе в ходе этой тренировочной миссии позволила нам провести реалистичную и своевременную тренировку с целью усилить готовность Штатов действовать на море в Черноморском регионе, — рассказал командующий Шестым флотом вице-адмирал Юджин Блэк.

В сообщении также отмечается, что манёвры прошли в международных водах и воздушном пространстве. При этом корабль USS Porter и разведчик Poseidon P-8A «в данное время действуют в Чёрном море после 20-х по счёту учений Sea Breeze».

Учения Sea Breeze 2020 начались 20 июля в акватории Чёрного моря. В них участвуют около 2000 человек с Украины, из США, Болгарии, Грузии, Норвегии, Франции, Румынии, Испании и Турции, более 20 кораблей, а также самолёты и вертолёты. Учения продлятся до 27 июля.

В ходе выполнения манёвров корабельно-катерные тактические группы ВМС Украины и НАТО отработают совместимость боевых и оперативных возможностей. В частности, запланированы тренировки по организации связи, противоминных действий, передачи грузов на ходу и так далее. Кроме того, будут отработаны артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

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