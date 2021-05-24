Американскому «ремейку» российского самолёта предрекли провал

https://static.news.ru/photo/8837b646-bc8a-11eb-b9a2-96000091f725_660.jpg Фото: US Air Force/flickr.com

Американское издание Popular Mechanics сообщило о намерении Пентагона переоборудовать военно-транспортное воздушное судно C-130 Herculers в гидросамолёт, напоминающий российский Бе-200 «Альтаир». Эксперт комитета Госдумы по транспорту Роман Гусаров в беседе с «ПолитРоссией» заявил, что это начинание обречено на провал.

В американском военном ведомстве рассчитывают улучшить грузоподъёмность и дальность действия Hercules. Ожидается, что модернизированный по российской модели самолёт сможет взаимодействовать с субмаринами в открытом море. По мнению Гусарова, проект может оказаться не по силам Вашингтону. Эксперт заметил , что в процессе модификации американские инженеры могут столкнуться с неодолимыми проблемами.

Гидросамолёты изначально проектируются как летающие лодки, то есть это практически корабль с крыльями. У него должен быть довольно прочный, гидрообтекаемый фюзеляж с определённой плавучестью. Там огромное количество дополнительных требований. То есть создать гидросамолёт значительно сложнее, чем обычный, — подчеркнул Гусаров.

Помимо прочего, инженерам придётся значительно изменить силовую установку Hercules с учётом необходимости защиты двигателя от воды, в том числе солёной. Эксперт напомнил, что в России созданием гидросамолётов занимается отдельное конструкторское бюро — Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева. Воздушные суда такого класса используются РФ по различным назначениям. Бе-200 в основном применяют для тушения пожаров. Использовать эту машину в качестве пассажирской можно лишь в крайних случаях. При этом в США рассчитывают применять модернизированный C-130 для перевозки личного состава.

Я не знаю случаев переделки больших самолётов в гидросамолёты, это прецедент. По сути, это как создать новый самолёт. То же самое, как сделать из дирижабля самолёт. Для посадки на воду обычный большой самолёт всё равно что дирижабль, никак не приспособлен: он просто развалится, что с ним ни делай. Необходимо практически всё переделать, перепроектировать, я не вижу в этом какой-то здравый смысл, — заключил эксперт.

Ранее американский военный эксперт Крис Осборн заявил, что российские авиаконструкторы при разработке вертолёта Ми-28НМ решили использовать принятый в США упор на сетевые возможности.