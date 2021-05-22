В российском Ми-28НМ увидели американские идеи

https://static.news.ru/photo/d11f74d0-bc57-11eb-9ab4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обозреватель The National Interest, бывший эксперт Пентагона Крис Осборн в материале для NI заявил, что Россия применила американскую концепцию при разработке вертолёта Ми-28НМ.

Он отметил, что хотя информации о боевой машине пока мало, уже ясно одно: вертолёт проектировался с упором на сетевые возможности. Использование сети из пилотируемой техники и БПЛА является примером современного американского подхода, указывает Осборн. По мнению автора статьи, российские конструкторы сознательно старались работать в рамках стратегических и тактических концепций, используемых в США.

Упоминание о сетевом или групповом обмене информацией между несколькими боевыми единицами в реальном времени отражает передовое американское мышление о современной войне, — говорится в материале.

Осборн также перечислил преимущества российского вертолёта. Ми-28НМ, известный как «Ночной охотник», может обнаруживать и уничтожать цели противника круглосуточно и при любой погоде, не входя в зону поражения ПВО. Эксперт отметил, что компоновка фюзеляжа машины позволяет установить новейшие системы наведения.

Новый боевой вертолёт России обладает прорывными технологиями. Его вооружение, связь с беспилотниками, коммуникационные сети, датчики и дальнее целеуказание позволяют успешно атаковать за пределами эффективной противовоздушной обороны противника, — заключает автор.

В декабре 2020 года «Вертолёты России» и Минобороны подписали акты приёма-передачи в армию двух первых серийных образцов модернизированного проекта Ми-28НМ. До конца 2027 года «Вертолёты России» должны поставить армии 98 таких боевых машин.