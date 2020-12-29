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Первые модернизированные вертолёты Ми-28НМ переданы в войска

08:01, 30 декабря 2020 29
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

«Вертолёты России» и Минобороны подписали акты приёма-передачи в армию двух первых серийных боевых машин модернизированного проекта Ми-28НМ.

Улучшенная версия вертолёта Ми-28Н «Ночной охотник» теперь должна пройти испытания в 929-м Государственном лётно-исследовательском центре (ГЛИЦ) в Ахтубинске, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Перегонка обоих бортов с завода изготовителя в Ростове на аэродром ГЛИЦ ожидается в ближайшее время, — пояснил собеседник агентства.

До конца 2027 года «Вертолёты России» должны поставить армии 98 вертолётов, которых отличает от прежней модели новый двигатель и обновлённая авионика.

Ранее NEWS.ru сообщал, что испытания новейшего российского транспортно-боевого вертолёта Ми-8АМТШ-ВН прошли успешно. В результате военная техника подтвердила свой статус летающей боевой машины десанта (БМД). В рамках испытаний опытный образец выполнил стрельбу управляемыми ракетами по мишеням, которые имитировали бронетехнику противника.

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