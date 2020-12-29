Первые модернизированные вертолёты Ми-28НМ переданы в войска

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что в России создаются новые лазерные комплексы. По его словам, вооружение предназначено для борьбы с беспилотниками.

Об этом Криворучко рассказал в беседе с «Красной звездой». В настоящее время выполняются работы по созданию лазерных комплексов для противодействия беспилотным летательным аппаратам, а также оптическим и оптико-электронным средствам противника,...