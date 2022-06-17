Захарова высмеяла оговорку Пелоси о влиянии войны в Ираке на экономику США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила в своем Telegram-канале об обстоятельствах брифинга, на котором журналист CNN порекомендовал не упоминать войну в Ираке в контексте нарушений международного права. По ее словам, эту просьбу журналист аргументировал тем, что «это было давно». В ответ на это Захарова вспомнила слова спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая объяснила нынешнюю американскую инфляцию войной в Ираке и пандемией коронавируса.

Вот оно как, оказывается. Экономика США страдает из-за войны с Ираком. <...> Жаль, что CNN не в курсе, что война в Ираке совсем не в прошлом, — заключила официальный представитель МИД.

Ранее Захарова отшутилась во время дискуссии с журналистом CNN Фредериком Пляйтгеном, когда тот задал вопрос о ситуации на Украине. На вопрос о том, не является ли освобождение территорий Донбасса нарушением международного права, дипломат напомнила корреспонденту о ситуации с Аляской, а также посоветовала вспомнить обстоятельства вторжения в Ирак и нелегитимное нахождение войск США в Сирии.