Захарова предостерегла Армению от отключения российских телеканалов Захарова: запрет российских каналов в Армении противоречит принципам демократии

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Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возможное отключение российских телеканалов в Армении может поставить крест на демократических принципах. Во время брифинга дипломат усомнилась в том, насколько озвученное предложение отражает официальную позицию Еревана, и предложила властям прокомментировать инициативу.

Насколько заявления о блокировании отражают позицию официального Еревана, нужно спросить у них. Пусть это Ереван комментирует. Но если такие мысли бродят там, то, думаю, надо себе отдавать отчет в том, что своими заявлениями они просто ставят крест на тех демократических принципах, о которых заявляли в качестве приоритета, — сказала Захарова.

Дипломат напомнила, что российские журналисты уже оказывались в «стоп-листах» Армении.

Ранее депутат от правящей партии «Гражданский договор» Лусине Бадалян заявила о необходимости отключения российских телеканалов из-за «антиармянского контента». По ее словам, транслируемые программы представляют угрозу нацбезопасности страны.

В начале сентября посол Армении в Москве Вагаршак Арутюнян был вызван в Министерство иностранных дел РФ в связи с недружественными действиями Еревана. В ведомстве отметили обеспокоенность Москвы в связи с задержанием в Армении блогера Мики Бадаляна и журналиста Ашота Геворкяна. Обоих общественников в итоге отпустили.