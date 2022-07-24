Захарова передала привет Кулебе из Каира, опубликовав его школьное фото

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале школьную фотографию главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы. На снимке тот изображен вместе с ровесниками. Захарова иронично заметила, что Кулеба еще в школьные годы «определился с профессией и ценностями».

Кулеба еще в школе определился и с профессией и с ценностями. Не фейк. С приветом из Каира, где его папа был послом, — написала Захарова.

Захарова ранее прокомментировала совпавшие с цветом украинского флага оттенки туфель жен лидеров США и Украины Джилл Байден и Елены Зеленской. На совместном фото на ногах у супруги Зеленского туфли голубого цвета, а у первой леди США — желтого.

Кулеба увидел в этом символ флага Украины и счел снимок доказательством единой позиции Вашингтона и Киева. Захарова же обратила внимание на то, что данный «символ» расположен в самом низу фото.