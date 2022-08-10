Захарова припомнила американцам бомбардировки Ирака и Югославии

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале напомнила Вашингтону о необходимости восстановления Ирака и Белграда. В ответ на предложение экс-посла США Майкла Макфола брать с российских туристов налог в качестве компенсации за действия на Украине поинтересовалась, сколько американцы платят за «мясорубку», которую США устроили в Югославии и Ираке.

Майкл, когда администрация Байдена планирует внести подобную законодательную инициативу, чтобы начать восстанавливать справедливость после утроенной Штатами мясорубки в этих странах? — написала Захарова.

В мае Латвия, Литва, Эстония и Словакия предложили передать Украине замороженные российские активы для ее восстановления. Также власти этих стран выступили за полное прекращение экономических отношений ЕС с Россией, чтобы гарантировать непоступление денег для «российской военной машины».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что Соединенные Штаты являются единственной страной в мире, применившей ядерное оружие, а потому Вашингтон должен покаяться за свои преступления. По его мнению, официальными днями покаяния должны стать 6 и 9 августа — именно в эти дни в 1945 году США сбросили атомные бомбы на японские Хиросиму и Нагасаки.