Захарова отреагировала на решение Литвы признать Россию страной-террористом

Мария Захарова / Фото mid/vk.com

Решение сейма Литвы признать Россию страной-террористом является экстремистскими шагом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Дипломат считает, что такие решения принимают страны НАТО, альянса, чьи действия «приводили к большим человеческим жертвам».

В странах, которые принимают подобные... документы, декларации, заявления, делают такие, по большому счету, экстремистские шаги, по-другому их не назвать... Все эти страны входят в НАТО. На протяжении последних десятилетий мы неоднократно видели противозаконные, агрессивные действия НАТО, которые приводили к большим человеческим жертвам, — сказала Захарова.

Дипломат также считает, что эти действия не связаны с желанием урегулировать «сложную ситуацию на Украине». Шаги, предпринимаемые Литвой, являются «элементом провокации», заявила Захарова.

Ранее литовский сейм принял резолюцию о признании России государством, «поддерживающим терроризм». За принятие постановления проголосовали 128 членов сейма из 141. В принятом документе депутаты призвали ООН, Европейский парламент и Парламентскую ассамблею Совета Европы признать и преследовать в судебном порядке действия, совершённые властями и ВС РФ.

Сенатор Владимир Джабаров заявил, что у литовских парламентариев «поехала крыша», а своей русофобской истерией они перешли все границы. Сенатор также отметил, что подобные шаги могут привести к разрыву экономических отношений России с Литвой, а риторика Вильнюса — к снижению уровня диппредставительств до временных поверенных.