Захарова обвинила Европу в подлости по отношению к Украине

Мария Захарова / Фото Министерство иностранных дел России

Позиция стран Евросоюза, которые высказываются против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС, является подлостью по отношению к Киеву. Ранее их заявления звучали в противоположному ключе, Украине постоянно обещали принятие в ряды сообщества, выступила с критикой представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Это же подло по отношению к Украине. <...> Все предыдущие годы, десятилетия, и мы сейчас берем ситуацию до 2014 года, то есть это не десять лет, это больше, они говорили ровно противоположное. Они обещали вступление Украины в свои ряды каждый год, — отметила Захарова.

По её словам, теперь те же политики убеждают украинцев, что их страна не готова к вступлению в ЕС и сообщество пока не готово её принять.

Накануне премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что все крупные европейские страны высказываются против статуса кандидата Украины в ЕС и сейчас его предоставления не предвидится. При этом он добавил, что Рим против членства Украины в Евросоюзе не возражает.

29 мая издание The American Conservative написало, что ускоренная процедура вступления Украины в Европейский союз не отвечает общим интересам стран-членов. Авторы отмечают, что в случае реализации этого решения на особых условиях баланс сил внутри существующих европейских институтов был бы нарушен. Они пояснили, что для этого странам ЕС пришлось бы снизить стандарты, которые выдвигаются кандидатам на вступление.