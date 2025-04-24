«Издевается»: Захарова обрушилась на ООН из-за Зеленского Захарова: в ООН не замечают издевательств Зеленского над мирным процессом

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Украинский лидер Владимир Зеленский издевается над мирными инициативами, однако в Секретариате ООН этого не замечают, заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. В Организации высказались, по словам дипломата, в поддержку гипотетического диалога Москвы и Киева при учете взаимной заинтересованности в нем сторон, однако неясно, что будет, если власти Украины продолжат демонстрировать неадекватное поведение, пишет ТАСС.

[В] ООН робко высказываются в поддержку как бы российско-американского диалога по урегулированию, но при этом абсолютно не видят и не слышат, как тот же Зеленский издевается над предложениями о перемирии, моратории, − сказала Захарова.

Секретариат ООН продолжает политику избирательной трактовки понятия территориальной целостности Украины, отметила представитель МИД. По ее словам, поведение чиновников из международного органа идет вразрез со статьей 100 Устава ООН, требующей соблюдения беспристрастности.

Кроме того, представитель дипломатического ведомства отметила, что Зеленский намерен «торпедировать» мирный процесс, о чем говорит срыв переговоров в Лондоне по вопросу урегулирования ситуации с украинской стороны. Киев также проигнорировал соблюдение пасхального перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным, напомнила Захарова.