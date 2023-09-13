Захарова назвала спекуляцией информацию об обмене Навального

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Информация американских СМИ о возможном включении оппозиционера Алексея Навального в обмен заключенных из США является спекуляцией, заявил представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Она добавила, что вопросы обмена заключенными не могут обсуждаться через американские газеты.

Информация WSJ о возможном включении Навального в обмен заключёнными с США является спекуляцией. Хотелось бы как-то более определенно и уверенно. Это ложь или нет? А то «спекуляция» звучит многозначно, — сказала Захарова.

10 сентября издание The Wall Street Journal сообщило, что Россия хочет обменять двух арестованных американцев на пожизненно осужденного россиянина. Речь идет о ветеране морской пехоты США Поле Уилане и репортере Эване Гершковиче, в обмен на которых РФ намерена получить Вадима Красикова. Последний осужден пожизненно за убийство в Германии бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Официальные лица в нескольких странах заявили, что возможен обмен российских задержанных в западных странах на иностранцев, содержащихся в России, и на заключенных вроде Алексея Навального. Красикова немецкое правосудие считает связанным с российскими спецслужбами.

Представитель Кремля Дмитрий Песков на вопрос об осужденном оппозиционере Алексее Навальном ответил, что не хочет обсуждать дела заключенных. Он также отметил, что уехавшие из РФ рано или поздно вернутся с учетом стабильности в российской экономике.