«Загнанные в угол крысы»: в Госдуме предупредили Украину о возмездии Депутат Журавлев: Россия может продемонстрировать решимость в ответ на атаки ВСУ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины пытаются нанести как можно больше разрушений российским городам и покалечить мирных жителей, поскольку терпят неудачи на фронте, высказался в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, Украина также безуспешно пытается оказать влияние на ход президентских выборов в России. Депутат считает, что Москва может показать свою решимость и использовать одну из ядерных ракет.

Загнанные в угол крысы опаснее всего. Могут укусить и броситься на преследователя, понимая, что жить им осталось считаные секунды. Так и киевский режим в агонии старается нанести как можно больше разрушений нашим городам, убить и покалечить как можно больше мирных жителей. Это своеобразная месть за неудачи на фронте, где ВСУ уже несколько месяцев ровным счетом ничем не могут похвастаться. А еще, конечно, попытка хоть как-то повлиять на проходящие в России выборы безуспешная, — заявил Журавлев.

Он добавил, что активизировавшиеся атаки со стороны ВСУ также могут быть связаны с обидой президента Украины Владимира Зеленского, который отменил выборы в стране. Как отметил Журавлев, возможный ответ России на обстрелы покажет недружественным странам, что произойдет в случае продолжения атак.

Мы же приостановили свое участие в Договоре об ограничении ядерных испытаний, поэтому, думаю, вполне можем одной из ракет уничтожить, скажем, небольшой необитаемый остров. Тогда всем недружественным нам странам станет ясно, что произойдет, если не утихомирить разбушевавшихся украинских клоунов, — сказал депутат.

В МИД РФ ранее заявили, что Украина усилила атаки на регионы РФ, чтобы добиться дополнительного финансирования и поставок нового вооружения с Запада. В ведомстве подчеркнули, что активность во время президентских выборов возросла неслучайно. Представители министерства добавили, что террористические методы повлиять на волеизъявление граждан РФ фиксируются и будут расследоваться.