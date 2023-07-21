ВС РФ предотвратили теракты против России Минобороны: ВС РФ ночью нанесли удар по объектам, где готовились теракты против России

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России в ночь на 21 июля нанесли удар по объектам, где готовились теракты против РФ, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Украинская сторона планировала использовать беспилотники, однако все цели российской армии были достигнуты.

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли очередной удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением ударных беспилотных летательных аппаратов. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, — говорится в сообщении.

Всего за сутки Вооруженные силы России уничтожили около 520 украинских военных, 14 украинских беспилотников, пять гаубиц Д-30 и шесть Д-20, а также три РЛС производства США AN/TPQ-36. Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено шестнадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Ранее глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что удары российских войск по Одесской области повредили важный объект инфраструктуры. По его словам, по этой цели было выпущено семь ракет.