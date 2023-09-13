Временного поверенного Молдавии вызвали в МИД РФ из-за высылки журналиста

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Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного Молдавии в Москве в связи с депортацией российского журналиста Виталия Денисова, заявила представитель ведомства Мария Захарова. Она подчеркнула, что решение властей Молдавии о высылке руководителя агентства Sputnik Молдова является частью кампании по зачистке информационного пространства республики.

Это просто зачистка своего собственного внутреннего информационного поля. Вот в этом же контексте нужно рассматривать историю со Sputnik, которая развивается у нас на глазах, — заявила Захарова, выступая на пресс-конференции Восточного экономического форума.

Журналиста Виталия Денисова депортировали из Молдавии 13 сентября. Мужчина утверждает, что сотрудники миграционной службы не дали ему собрать личные вещи и забрать домашних животных. Они в экстренном порядке отвезли журналиста в аэропорт, где купили билет до Москвы. Отмечается, что журналисту также запретили приезжать в страну на 10 лет. Посол России в Молдавии был уведомлен о случившемся. Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев подчеркнул, что депортация Денисова переходит все адекватные границы.