Володин подтвердил составление списка тех, кто покидает страну

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Вячеслав Володин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы подтвердил, что власти составляют списки россиян, которые покидают страну после объявления частичной мобилизации, передает «Интерфакс». При этом в думском комитете по обороне пояснили РИА Новости, что списки выезжающих россиян специально не ведутся, есть единая база пересекающих границу граждан.

У нас составляют списки всех тех, кто стоит на выезд сейчас. Думаете, они выезжают и никто не видит, кто поехал, зачем поехал? — сказал Володин.

Он также предложил передать автомобили, брошенные на границе, семьям участников спецоперации на Украине. По его словам, россияне, стоящие на границах с Грузией и Казахстаном, вовсе не нужны принимающим странам.

Ранее в издании «Новая газета. Европа» появилась публикация о том, что число уехавших из России с 21 сентября на фоне частичной мобилизации может составлять более 260 тысяч человек. Комментируя эти данные, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает сведениями по этому поводу, и рекомендовал обращаться за точными данными к сотрудникам погранслужбы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным призвал спокойно относиться к уехавшим из-за мобилизации россиянам. По его мнению, это может быть «неким водоразделом» и «критерием», показывающим, «кто есть кто».