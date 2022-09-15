Власти Воронежской области опровергли информацию о диверсантах-террористах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство Воронежской области опровергло сообщения о диверсантах, которые якобы помещают взрывчатые вещества в небольшие предметы и подкидывают их в людные места, соответствующее заявление пресс-служба кабмина опубликовала в официальном сообществе во «ВКонтакте». В ведомстве подчеркнули, что картинка, которую выдают за соответствующее заявление от Единой дежурно-диспетчерской службы, — дезинформация.

Фотография распечатанного оповещения от Единой дежурно-диспетчерской службы о диверсантах, которые помещают взрывчатые вещества в небольшие предметы и подкидывают их в людные места, является фейком. Единая дежурно-диспетчерская служба не рассылала такую информацию, — сказано в тексте заявления.

В правительстве региона отметили, что цель подобных информационных вбросов — распространить панику среди населения и вызвать недоверие к органам власти. Жителям области порекомендовали не доверять неофициальной информации.

Ранее стало известно, что губернатор Воронежской области Александр Гусев, объясняя причины отмены привычного празднования Дня города Воронежа, ограничился фразой: «Не надо объяснять почему». Он предупредил, что салюта и массовых мероприятий не будет — только несколько локальных.