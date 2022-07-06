Власти назвали причину массовой драки в Мурманской области Глава ФАДН призвал не сводить драку в Мурманской области к межнациональному конфликту

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов призвал не сводить массовую драку в Ковдоре Мурманской области к межнациональному конфликту. По его словам, которые приводит РИА Новости, она связана с «противоправной деятельностью отдельных лиц».

По предварительной информации, конфликтная ситуация связана с противоправной деятельностью отдельных лиц. Поэтому попытки свести происходящее исключительно к межнациональному конфликту неправомерны, — сказал Баринов.

Чиновник уточнил, что детальную оценку ситуации можно будет дать после завершения работы правоохранительных и следственных органов. По его словам, сотрудник агентства прибыл в регион для выяснения причин драки и нормализации обстановки.

Первоначально конфликт возник из-за того, что молодого человека «неславянской внешности» не пустили с девушкой в местный клуб и он затеял драку, позвав к клубу нескольких друзей. На следующую ночь после произошедшего на улицы вышли десятки человек, которые скандировали ксенофобские лозунги в адрес одной из сторон конфликта. После этого полицейским пришлось усилить патрулирование в Ковдоре.

В Мурманской областной общественной организации «Культурный центр „Азербайджан“» заявили, что не считают причиной инцидента международные отношения. По их мнению, речь идет о продолжении событий двухлетней давности, когда группы местных жителей сожгли машины азербайджанцев и вымогали у них деньги.