Верховный суд России уточнил понятие вооруженного конфликта Депутат Бессарабов заявил, что Верховный суд России актуализировал понятие вооруженного конфликта

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Пленум Верховного суда России подготовил масштабное разъяснение особенностей рассмотрения в судах уголовных дел, связанных с военными, рассказал представитель Госдумы в ВС РФ Даниил Бессарабов, передает РИА Новости. Он отметил, что документ разъяснил понятия вооруженного конфликта, военного времени, мобилизации для использования в правоприменительной практике.

Есть те общие положения, которые четко определил Верховный суд — что такое период мобилизации и военного положения, момент их начала и окончания действия, что является военным временем и вооруженным конфликтом; когда военные действия проходят, когда боевые действия, — отметил парламентарий.

По его словам, эти понятия могут быть нечетко раскрыты в отраслевом законодательстве, но ВС РФ приводит их формулировки для правоприменителей более четко и ясно.

Ранее в Верховном суде постановили, что побег из армии при тяжелой жизненной ситуации не несет в себе самого состава преступления, а потому военнослужащий должен быть оправдан. При этом уточняется, что если тяжелые обстоятельства были устранены, военнослужащий должен сразу же вернуться к месту несения службы, в противном случае он станет фигурантом уголовного дела по статье 337 УК РФ (самовольное оставление места службы) или 338 УК РФ (дезертирство).