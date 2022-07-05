Валуев посоветовал всем публичным людям следить за языком Валуев раскритиковал заявление главы Минприроды Камчатского края о «саранче»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Валуев

Депутат Госдумы, бывший боксер Николай Валуев назвал непозволительными слова главы Минприроды Камчатского края Алексея Кумарькова, который назвал «нищебродствующей саранчой» бюджетных туристов. По его мнению, которым он поделился с NEWS.ru, представитель власти не может настолько откровенно хамить своим гражданам.

Скажу больше: даже безотносительно данной ситуации, публичные люди всегда обязаны следить за своим языком, — заявил Валуев.

Ранее глава Минприроды Камчатского края Алексей Кумарьков предположил, что в ходе недельных туров на Камчатку, которые вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева оценила в 45 тысяч рублей, туда «хлынет саранча нищебродствующих пакетников, жмущихся за каждый рубль». По мнению регионального чиновника, подобные туры не приносят никакой пользы экономике края и могут его «окончательно загадить», а на 45 тысяч рублей туристам можно лишь «глотать слюну, глядя на ценники».

Губернатор региона Владимир Солодов следом заявил, что Кумарькова ждет этическая проверка. Глава региона назвал хамскими эпитеты, которыми министр описал бюджетных путешественников, а также усомнился в том, насколько хорошо Кумарьков понимает свои должностные обязанности и задачи.