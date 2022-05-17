В СВР заявили, что США привлекают для боёв на Украине наёмников ИГИЛ

Наёмники из числа боевиков международной террористической организации «Исламское государство» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) активно привлекаются властями США для участия в боевых действиях на Украине. Об этом сообщил руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов, пишет ТАСС.

По поступающим в Службу внешней разведки сведениям, США активно привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наёмников даже членов международных террористических организаций, в том числе запрещенной в РФ группировки «Исламское государство», — заявил он.

Как отметил отметил руководитель пресс-бюро СВР, в апреле при участии спецслужб США из подконтрольных сирийским курдам тюрем на свободу вышло около 60 молодых боевиков ИГИЛ. Далее они были переправлены в район американской военной базы «Эт-Танф» в Сирии у границы с Иорданией и Ираком. Там они прошли боевое обучение для переброски на украинскую территорию.

По информации СВР, указанная военная база и её окрестности давно превратились в своего рода террористический «хаб», где одновременно проводится «переподготовка» до 500 лояльных Вашингтону игиловцев и других джихадистов, — сообщил представитель СВР.

По его словам, приоритет отдаётся представителям к национальностям Закавказья и Центральной Азии.

Формируемые из них специальные отряды нацеливаются главным образом на осуществление диверсионно-террористических акций против подразделений ВС РФ в Сирии, а теперь ещё и на Украине, — подчеркнул Иванов.

В частности, по данным СВР, тренировочный «курс» на американской базе включает обучение применению доступных типов противотанковых комплексов и разведывательно-ударных беспилотников MQ-1C.