В Совфеде подтвердили, что выпускников военных кафедр не мобилизуют Сенатор Бондарев: частичная мобилизация не коснется выпускников военных кафедр

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Выпускники военных кафедр в вузах не ставятся в один ряд с гражданами, прошедшими военную службу, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. По его словам, которые приводит ТАСС, объявленная ранее днем частичная мобилизация касается лишь тех, кто служил в вооруженных силах.

Я еще раз говорю: те, кто служил. Будут призываться только те, кто служил, — сказал Бондарев.

Ранее историк Евгений Норин в разговоре с NEWS.ru предположил, что в ходе частичной мобилизации в первую очередь призовут граждан с определенной квалификацией — артиллеристов, связистов, гранатометчиков, минометчиков и операторов ПТУР. Военный эксперт подчеркнул, что «просто человек с автоматом не так сильно нужен».

В свою очередь председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что выпускников военных кафедр могут призвать на военную службу по частичной мобилизации, если их военно-учетные специальности будут востребованы. Он добавил, что в первую очередь могут мобилизовать солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет.