В Совфеде осудили идею о запрете туристических виз россиянам Вице-спикер Совфеда Косачев: запрет на визы для русских туристов — харакири для Европы

Фото: Совет Федерации

Константин Косачев

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев осудил призыв премьер-министра Эстонии Каи Каллас запретить выдавать россиянам туристические визы. По его словам, Европа является общим географическим пространством, а Россия представляет собой ее часть, поэтому одна страна не может принимать решение за весь континент, пишет Lenta.ru.

Никто не давал право премьеру Эстонии разговаривать от имени кого бы то ни было, кроме той страны, которую она представляет. И если Каллас считает, что посещение Эстонии является для кого-то привилегией, оставим это на ее совести. Тем самым она просто лишит Эстонию существенной части доходов, — заявил Косачев.

Он допустил, что после этого заявления могут последовать дополнительные санкции со стороны Евросоюза в отношении туризма. Тем не менее он убежден, что ЕС ведет себя крайне нелогично и идет вразрез с собственными интересами. По словам политика, запрет на выдачу виз россиянам — это харакири для Европы.

Каллас ранее написала в своем Twitter, что посещение Евросоюза является привилегией, а не правом человека. В связи с этим она предложила прекратить выдавать россиянам туристические визы. Она напомнила, что страны Шенгенской зоны продолжают выдавать визы путешественникам из России, несмотря на прекращение авиасообщения. По мнению политика, необходимо срочно остановить туристический поток из РФ.