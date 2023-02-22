В Совфеде объяснили, почему США используют Польшу для борьбы с Россией Сенатор Цеков: США используют Польшу для борьбы с Россией из-за распространенной в ней русофобии

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США стремятся использовать Польшу для борьбы с Россией, поскольку любят «воевать чужими руками», заявил в беседе с «Народными Новостями» сенатор Сергей Цеков. По его словам, в этой стране также очень распространена русофобия. Эксперт уверен, что Польша также может помочь Вашингтону в дестабилизации ситуации в России с помощью гражданского общества.

Американцы любят воевать чужими руками и устраивать конфликты внутри стран за счет гражданского общества — людей, которые нацелены на дестабилизацию в стране. Поэтому США избрали для борьбы с Россией Польшу, — пояснил Цеков.

Сенатор убежден, что США сейчас руководствуются лишь своей неуемной жаждой власти во всем мире. Из-за подобных амбиций самыми главными соперниками Штаты видят Россию и Китай, добавил он.

Вашингтон и Варшава едут переговоры о наращивании военного присутствия американских войск на территории Польши, уточнило издание.

Политолог Алексей Мухин ранее заявил, что Польша желает воевать с Россией, но сможет это сделать только в долг. По его словам, страна «накачивает военные мускулы» за счет европейских и американских средств, но в какой-то момент их нужно будет вернуть. Эксперт подчеркнул, что именно поэтому Варшава надеется включить территории Западной Украины в свой состав.