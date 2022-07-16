Джабаров назвал самый быстрый способ вернуть связи с Европой Сенатор Джабаров назвал успех в спецоперации скорейшим способом вернуть контакты с Евросоюзом

Фото: Совет Федерации/flickr.com

Владимир Джабаров

Победа России в специальной военной операции на Украине станет скорейшим способом вернуть контакты с Европой, заявил первый заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. В своем Telegram-канале сенатор отметил, что многие россияне стали жаловаться на то, что для них стали недоступны поездки в страны Евросоюза. Однако СВО, по его мнению, положит этому конец.

Дорогие наши сограждане, самый быстрый возврат к тому (поездкам в Европу. — NEWS.ru), о чем вы ностальгируете, это безусловная победа России в специальной военной операции на Украине, — написал Джабаров.

Он считает, что после успеха в СВО европейцы «посчитают за честь», если Россия согласиться восстановить с ними отношения.

Ранее Болгария выслала 70 российских дипломатов. Экс-премьер страны Кирил Петков сообщил, что не сам лично принимал решение о высылке послов из страны. По его словам, решение было основано на «трех докладах» Агентства нацбезопасности и отчете МИД.

При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что после такого шага работа дипломатической миссии России в Болгарии стала невозможна. Дипломат подчеркнул, что Софии стоит ждать ответных действий со стороны российского внешнеполитического ведомства.