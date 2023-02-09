Посольства Украины сравнили с военкоматами для наемников Сенатор Цеков: посольства Украины — это военкоматы для иностранных наемников

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Посольства Украины в ряде западных стран служат военкоматами для наемников, заявил в беседе с URA.RU член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков. По его словам, дипмиссии инструктируют и помогают попасть на Украину желающим воевать на стороне ВСУ,

Посольства Украины координируют действия тех наемников, которые формируются на территории этих стран. Через них наемники знают, куда ехать, как ехать, кто их там встретит, как это будет все происходить. Это военкоматы и для граждан Украины, которые находятся на территории этих государств, и для граждан-иностранцев. Они формируют наемнические структуры, — сказал сенатор.

Политик добавил, что основным занятием украинских дипмиссий является попрошайничество. Они выпрашивают у западных стран все, что можно, включая оружие для ВСУ и гуманитарную помощь.

Ранее Цеков оценил идею превращения Украины в подобие Южной Кореи. По его мнению, это вряд ли возможно, поскольку у Запада, на чью помощь рассчитывает Киев, уже нет на это средств. Он также отметил, что для превращения Украины в Корею в стране «должны жить корейцы, а не украинцы».