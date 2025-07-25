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25 июля 2025 в 11:52

В СФ ответили на идею запретить пункты выдачи заказов в спальных районах

Сенатор Гибатдинов: спальные районы изначально создаются с расчетом на ПВЗ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Спальные районы создаются с расчетом размещения там пунктов выдачи заказов, заявил NEWS.ru сенатор Айрат Гибатдинов, комментируя идею запретить открывать ПВЗ в жилых домах. По его словам, важно учитывать потребности граждан, для которых заказ товаров на маркетплейсах стал частью повседневной жизни.

Важно, чтобы при принятии любых решений в сфере торговли и градостроительной политики учитывались реальные потребности граждан. Сегодня пункты выдачи маркетплейсов стали частью повседневной жизни миллионов россиян — особенно в новых, активно застраивающихся районах, где традиционная розница представлена слабо. Мы видим, что застройщики уже закладывают в проекты помещения для таких сервисов, понимая, что это востребовано жителями, — сказал Гибатдинов.

Он добавил, что запрет может привести к неудобствам для людей, особенно там, где других вариантов приобретения товаров нет. По словам сенатора, случаев нарушения режима тишины со стороны маркетплейсов крайне мало.

Ранее в пресс-службе OZON заявили, что пункты выдачи заказов — это важная часть городской инфраструктуры, которой ежедневно пользуются миллионы людей. По данным компании, каждый пятый россиянин хотел бы видеть больше таких точек в своем районе.

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