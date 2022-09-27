В России подсчитали 100% голосов жителей Херсонской области на референдуме 96,75% жителей Херсонской области в России проголосовали за вхождение региона в состав РФ

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На российских участках 96,75% жителей Херсонской области проголосовали за вхождение региона в состав России, передает РИА Новости. Позднее появились результаты голосования жителей Запорожья на участках в РФ. За присоединение проголосовали 97,81% людей. По обоим референдумам в России было подсчитано 100% голосов.

Референдумы по вхождению Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ начались 23 сентября, они завершатся вечером 27 сентября.

«За» проголосовали 32135 человек, «против» 792 (2,38%) человека, — говорится в сообщении о результатах голосования жителей Херсонской области.

Ранее стало известно, что по завершению подсчета 18% голосов на участках в РФ за вхождение Запорожья в состав России отдали голос 98,19% россиян. Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что первые результаты голосования объявят в районе 21:00 по московскому времени.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что законодательная и правовая система России готовы к изменениям, связанным с возможным вхождением в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей после референдумов в них. Он заверил, что после плебисцитов ситуация там кардинальным образом изменится с юридической точки зрения.