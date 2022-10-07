В России могут возродить курсы начальной военной подготовки для молодежи Депутат Лантратова предложила возродить в России курсы начальной военной подготовки

Фото: Еланчук/РИА Новости

Майор запаса С. М. Андреев с учениками во время урока начальной военной подготовки

Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к главе Министерства обороны России Сергею Шойгу с предложением возродить «на фоне складывающейся военно-политической обстановки» бесплатные курсы и кружки начальной военной подготовки для граждан призывного возраста, передает РИА Новости. По ее словам, в ряде регионов активисты уже открыли подобные курсы на общественных началах, но они платные, курс из 10 занятий обойдется более чем в 60 тысяч рублей.

Считаю, что бесплатные кружки начальной военной подготовки, предполагающей тактическую подготовку, обучение навыкам стрельбы и ухода за оружием, обращению с современной военной экипировкой и др., позволят повысить готовность населения к армейской службе, а также получить и закрепить навыки до призыва на военную службу, — говорится в депутатском запросе.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство готово обсуждать расширение и дополнение курса начальной военной подготовки в рамках курса основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). По словам министра, начальная военная подготовка «формировала патриотическое воспитание», а также «мировоззрение школьников». Сейчас на это направлены уроки в рамках курса «Разговоры о важном», который появился в этом году.