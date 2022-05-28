В России могут создать новый сверхзвуковой пассажирский самолет Левитин заявил, что в России могут создать новый сверхзвуковой пассажирский самолет

Ту-144 / Фото Wikimedia

Помощник президента РФ Игорь Левитин заявил о возможности создания нового сверхзвукового самолета в России, пишет ТАСС. Он уточнил, что у отечественных инженеров есть опыт сооружения подобных лайнеров (речь идет о Ту-144). В феврале этого года премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что перед страной стоит задача по созданию сверхзвукового гражданского самолёта, который позволит сократить время перелёта на больших дистанциях.

Никогда не мешает этим (созданием сверхзвуковых самолетов. — NEWS.ru) заниматься, потому что Россия имела сверхзвуковой самолет, и, я думаю, что когда-то к этому мы придем, — сказал Левитин.

21 февраля 2021 года министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал, что Россия и Объединённые Арабские Эмираты планируют создать совместную компанию, которая займётся разработкой нового сверхзвукового самолёта бизнес-класса.

В июне 2020 года сообщалось, что Национальный исследовательский центр «Институт имени Жуковского» разработает до конца 2021 года концепцию и программу создания в РФ сверхзвукового гражданского самолёта. Сумма контракта, заключённого в июне между предприятием и Минпромторгом, на 2020 год составляет 213 млн рублей, на 2021 год — 504,7 млн рублей.