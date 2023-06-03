В новых регионах России начали проводить диспансеризацию взрослых Мурашко: в новых регионах России начали проводить диспансеризацию взрослых

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В новых регионах России начата диспансеризация взрослых, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По словам министра, которые приводит РИА Новости, сейчас отрабатывается технология ее проведения.

Диспансеризацию уже начали проводить, пока идет отработка технологии. Дополнительно будет закуплено оборудование, — сказал Мурашко.

Он добавил, что профилактические осмотры будут проводить не только в стационарных поликлиниках, но и в сельской местности, используя выездные технологии. Мурашко уточнил, что для этой задачи доукомплектуют часть автомобилей.

31 мая президент России Владимир Путин заявил о необходимости проведения медицинского обследование взрослого населения в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Инициатива прозвучала после того, как вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о состоявшейся диспансеризации детей в новых регионах.

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов отметил, что диспансеризация в новых регионах призвана провести мониторинг состояния здоровья людей, многие из которых долгое время не обращались за медицинской помощью. Он добавил, что по результатам исследований пациентов могут направить в крупные медцентры.