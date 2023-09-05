В Германии сообщили, что НАТО послала Путину новый сигнал по Украине SZ: учения НАТО в Балтийском море должны показать России боеготовность блока

Фото: NATO/flickr.com

На фоне конфликта на Украине НАТО в лице Германии решила пригрозить России учениями «Северное побережье — 2023» в Балтийском море, пишет Süddeutsche Zeitung. Таким образом Альянс пошлет России «четкий сигнал бдительности», считает главнокомандующий немецкими ВМС вице-адмирал Ян Кристиан Каак.

С помощью этих маневров Германия вместе с партнерами по Альянсу направит России «четкий сигнал бдительности», — заявил Каак.

На учениях «Северное побережье — 2023», которые нaчнутся 8 сентября у берегов Латвии и Эстонии, военно-морские силы в течение двух недель будут отрабатывать деcантные операции, действия по защите портов, а также по обеспечению безопасности морcких путей «на случай нападения со стороны России».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военные учения «Запад» в этом году проводиться не будут. Также он отметил, что в данное время обсуждается возможность проведения совместных учений с КНДР.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на Совете безопасности республики, заявил, что его страна готова восстановить добрые отношения с соседними государствами и в качестве подтверждения добрых намерений приглашает польских наблюдателей на военные учения ОДКБ «Боевое братство — 2023».