В Минздраве сообщили о создании института по изучению представителей ЛГБТ Мурашко: в России появится институт психиатрии, изучающий поведение представителей ЛГБТ

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе пленарного заседания Госдумы 14 июня сообщил о том, что в России появится психиатрический институт, который будет заниматься изучением «поведенческих направлений» ЛГБТ-людей. Таким образом чиновник ответил на вопрос депутата Анатолия Вассермана о том, ведется ли сейчас изучение «психологических и психиатрических методов приведения» представлений о гендере «в соответствие с реальностью». По словам главы Минздрава, создать подобный институт поручил президент Владимир Путин. На реплику Мурашко обратило внимание издание Daily Storm.

Сейчас есть поручение президента по созданию на базе нашего федерального центра психиатрии дополнительного института по исследованию не только этих, но и ряда поведенческих направлений. <...> Это направление дальше также будет обязательно взято в научную проработку, — сказал министр.

При этом он не стал уточнять название центра.

Вопрос депутата последовал в ходе обсуждения законопроекта о смене пола.

14 июня Госдума единогласно одобрила в первом чтении законопроект, запрещающий смену пола. В документе сказано, что медицинское вмешательство может допускаться только по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения. В кабмине также обратились к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой ввести мораторий на эти медицинские и юридические процедуры на время, пока будут проходить второе и третье чтения законопроекта.

Клинический психолог Ирина Герчикова отметила, что операция по смене пола должна проводиться лишь в условиях, когда с человеком индивидуально работает специалист. Она пояснила, что эксперт должен наблюдать за человеком с гендерной дисфорией, чтобы исключить возможность ошибочного заключения, которое может привести к необратимым последствиям в случае операции.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды нетрадиционных отношений безотносительно возрастных групп. Норма, запрещающая пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних, прописана в КоАП с 2013 года.