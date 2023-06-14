«Сохраняем для потомков Россию»: ГД одобрила запрет на смену пола Госдума в первом чтении приняла поправки о запрете на смену пола по желанию

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Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете на смену пола за исключением лечения врожденных аномалий у детей. Помимо этого, инициатива предполагает запрет менять документы на основе медицинских справок о смене пола. Минздрав предупредил о рисках роста числа суицидов. Трансляцию заседания вел сайт нижней палаты парламента.

Перечень учреждений, чьи комиссии позволят лечить детей в случае врожденной половой аномалии, утвердит правительство РФ. Законопроект одобрили единогласно, депутат Петр Толстой отметил «очень эмоциональное заключение Минздрава».

Люди, чей гендер официально признан медработниками не соответствующим полу, указанному в паспорте, не смогут, бедные, привести свои паспортные данные в соответствие с действительностью, которая сложилась у них в голове, и это может вызвать этические, медицинские и социальные проблемы а также привести — к чему, как вы думаете — к повышению суицидов в стране, — пересказал его парламентарий.

Он скептически прокомментировал такой подход, не привел контраргументов и призвал коллег самим решать, как голосовать. Толстой также отметил, что участники военной операции на Украине должны вернуться в другую страну и как прежде уже не будет.

В своем Telegram-канале он объяснил необходимость запрета фразой «Мы сохраняем для потомков Россию», имея в виду защиту традиций.

Спикер ГД Вячеслав Володин заявил о проблемах с рождаемостью, выразил беспокойство по поводу моральных ценностей и задался вопросом о существовании государства.

Глава Минздрава Михаил Мурашко поддержал недопустимость смены пола на основании одного только желания пациента или «тех или иных, так скажем, неправомочных действий». За полный запрет трансперехода он не высказался.

Ранее журналисты сообщали, что намерение быстрее ограничить смену пола вызвано участившимися попытками избежать призыва в армию с помощью гендерного перехода. По словам источника в Госдуме, инициатива связана не только с защитой семейных ценностей, но и как раз со стартом призывной кампании.