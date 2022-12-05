Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола, информация о подписании появилась в карточке этого закона в базе данных Госдумы. Поправки внесены в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и другие документы.

Согласно закону, будет полностью запрещена пропаганда ЛГБТ в соцсетях, СМИ, кино, рекламе. Отдельно запрещено распространение такой информации среди несовершеннолетних — ранее ограничение касалось только материалов об ЛГБТ.

В конце октября Госдума единогласно приняла в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии в России, в том числе в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Также были введены три административные статьи, предусматривающие крупные денежные штрафы за нарушение закона.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что пользователи социальных сетей в России не будут нести ответственность, если под их постами появятся чужие комментарии с пропагандой ЛГБТ. По его словам, блогер не собственник страницы, в поэтому в таком случае он выступает скорее в качестве «квартиранта».