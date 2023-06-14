Психолог прокомментировал идею о запрете смены пола в России Психолог Герчикова: смена пола требует индивидуального подхода

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Операция по смене пола должна проводиться лишь в условиях, когда с человеком индивидуально работает специалист, заявила NEWS.ru клинический психолог Ирина Герчикова. Она пояснила, что эксперт должен наблюдать за человеком с гендерной дисфорией, чтобы исключить возможность ошибочного заключения, которое может привести к необратимым последствиям в случае операции.

Законы о смене пола должны предусматривать индивидуальный подход, как это и было всегда. Эта генетическая деформация действительно есть, она всегда дифференцировалась либо как социальное веяние подростков, когда им кажется, что они другого пола, но после этого проходило и все вставало на свои места. Либо есть случаи, когда такой идентичности у людей в итоге так и не происходит и они относят себя к другому гендеру, — говорит психолог.

Герчикова пояснила, что стресс, который испытывают трансгендерные люди из-за недовольства телом, может приводить к депрессиям и суицидальным мыслям.

Это проблематично для здоровья, конечно. Я говорю о психическом состоянии. Людям может быть дискомфортно в собственном теле, отсюда возможны и депрессия, и суицидальные наклонности. В таком случае выход только в том, чтобы обращаться и работать со специалистом, — пояснила Герчикова.

14 июня Госдума единогласно одобрила законопроект, запрещающий смену пола. В кабмине также обратились к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой ввести мораторий на эти медицинские и юридические процедуры на время, пока будут проходить второе и третье чтения законопроекта.