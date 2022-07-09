Глава Минтранса оценил вероятность транспортной блокады Калининграда Глава Минтранса Савельев: Калининград точно не окажется в транспортной блокаде

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Калининградская область не окажется в транспортной блокаде из-за западных санкций на транзит грузов из РФ, заявил глава Минтранса России Виталий Савельев, пишет РИА Новости. 17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил о прекращении грузового трафика из РФ, следующего в регион через территорию Литвы. Данное уведомление местные власти получили от Литовских железных дорог.

Точно нет, — ответил Савельев на вопрос журналистов о том, окажется ли Калининград в транспортной блокаде.

Ранее советник президента балтийской республики Аста Скайсгирите заявила, что Литва не готова установить зеленые коридоры для транспортировки грузов через свою территорию в Калининград. Она подчеркнула, что задача Вильнюса — не только запретить транзит попавших под санкции товаров, но и контролировать транспортировку грузов в целом, так как это дело не Литвы и Калининграда, а Евросоюза и России.

До этого Алиханов предложил договориться о создании коридора без возможности съезда с него на территорию Литовской Республики, «ограниченного, допустим, специальным забором, по которому можно будет проехать на автомобиле грузовом или легковом, на поезде». Также он предположил, что в качестве ответной меры на запрет транзита можно прекратить ввоз и вывоз товаров в Россию через страны Прибалтики.