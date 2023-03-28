В Минэнерго рассказали, как Россия оправилась после эмбарго на нефть Шульгинов: Россия перенаправила поставки нефти после эмбарго Запада

России удалось перенаправить поставки нефти и нефтепродуктов в другие страны после введения эмбарго со стороны Запада, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в ходе итогового заседания коллегии министерства. Он подчеркнул, что в нынешних условиях важно не только продолжать добывать нефть на прежнем уровне, но и экспортировать ее, передает ТАСС.

В связи с санкциями важно не только сохранение уровня добычи и переработки нефти, но и экспорта и, соответственно, доходов федерального бюджета. <...> Уже сегодня могу констатировать, что удалось полностью перенаправить весь объем экспорта, который выпал в связи с эмбарго, — снижения продаж не произошло, — сказал глава Минэнерго.

Он подчеркнул, что сейчас Россия продолжает согласовывать и перенаправлять поставки нефти в страны Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Кроме этого, Шульгинов напомнил, что власти РФ совместно с «Транснефтью» утвердили план развития необходимой для поставки нефти инфраструктуры в портах Козьмино, Приморск и Новороссийск.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что поставки российской нефти в Индию достигли рекордных значений в 2022 году, они увеличились в 22 раза по сравнению с 2021 годом. По его словам, это произошло за счет того, что поставки энергоресурсов из России были переориентированы на рынки дружественных стран.