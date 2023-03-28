Поставки нефти из России в Индию достигли небывалых значений Новак: поставки нефти из России в Индию увеличились в 22 раза в 2022 году

Фото: Narendra Modi/via Globallookpress.com

Поставки российской нефти в Индию достигли рекордных значений в 2022 году, они увеличились в 22 раза по сравнению с 2021 годом, сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе итогового заседания коллегии Минэнерго РФ. По его словам, это произошло за счет того, что поставки энергоресурсов из России были переориентированы на рынки дружественных стран, передает ТАСС.

Большинство наших энергетических ресурсов было переориентировано на другие рынки, на рынки дружественных стран. Если брать, например, поставки нефти в Индию, то они выросли в 22 раза в прошлом году. <...> Это тоже результат той большой работы, которая была проведена в отрасли, — сказал Новак.

Он добавил, что за год также значительно выросли поставки российской нефти в Китай и другие дружественные страны.

Ранее Business Standard сообщал, что Индия намерена импортировать из России до конца года 15 млн баррелей нефти по сниженным ценам. Поставки будут осуществляться на особых условиях. Речь идет о модели CIF, когда расходы по транспортировке возьмет на себя российский поставщик. В расходы российской стороны войдут также погрузка, оплата страховки и фрахт танкера. При этом, как отмечается, Индия не нарушит санкционный режим, установленный ранее США в отношении российских энергоносителей.