Индия купит у России 15 млн баррелей нефти по сниженным ценам

Индия намерена импортировать из России до конца года 15 млн баррелей нефти по сниженным ценам, сообщает Business Standard. Поставки будут осуществляться на особых условиях. Речь идёт о модели CIF, когда расходы по транспортировке возьмёт на себя российский поставщик.

В расходы российской стороны войдут также погрузка, оплата страховки и фрахт танкера. При этом, как отмечается, Индия не нарушит санкционный режим, установленный ранее США в отношении российских энергоносителей.

По данным издания, индийская нефтяная корпорация (МОК) уже купила 3 млн баррелей российской Urals у трейдера Vitol для поставки в мае.

Как сообщил ранее министр нефти и природного газа страны Хардип Сигх Пури, Индия готова рассмотреть предложение России о продаже сырой нефти по сниженным ценам через взаиморасчёты в рублях и рупиях. По его словам, такая инициатива требует проработки целого ряда вопросов логистики.

По мнению директора Фонда экономического развития Сергея Пикина, для того чтобы перенаправить продажу российской нефти в Индию, понадобится расширять железные дороги, также нужно будет выстроить маршрут танкеров с учётом того, что страны могут закрыть свои порты. Он отметил, что сейчас поставки нефти и газа из России ориентированы на страны Евросоюза, а в Индию можно перенаправить те 10%, которые раньше поставлялись в США.