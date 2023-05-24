В Минэнерго опровергли обсуждение запрета на экспорт бензина Министр энергетики Шульгинов: вопрос запрета экспорта бензина не рассматривается

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Минэнерго России не рассматривает вопрос запрета экспорта бензина, сообщил на Евразийском экономическом форуме министр энергетики РФ Николай Шульгинов. По его словам, которые приводит РИА Новости, ведомство обсуждает только снижение объемов поставок за рубеж.

[Это] не так. Да, в последнее время наблюдали рост цен на моторное топливо на бирже, но в последнюю неделю этот рост сократился. И слово «запрет» мы не упоминаем, мы говорим про ограничение. Министерство энергетики дает рекомендации нашим компаниям по наращиванию предложения и ограничению экспорта, снижению экспорта, но не запрету, — сказал Шульгинов.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники на промышленном рынке и в правительстве сообщило, что правительство РФ рассматривает введение запрета на экспорт бензина для предотвращения дефицита топлива на внутреннем рынке. Такая мера должна сдержать рост цен после решения о сокращении Минфином топливного демпфера для нефтеперерабатывающих заводов.

Позже аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил, что запрета на экспорт бензина ожидать не следует, так как последствия этого шага на внутреннем рынке скорее будут негативными.