В МИД России заявили, что США зациклились на санкциях против КНДР МИД России: США зациклились на санкциях при попытке сломить Северную Корею

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Директор Департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев заявил, что США в желании сломить непокорный им Пхеньян зациклились на санкциях. Такая позиция лишь обостряет ситуацию вокруг Корейского полуострова, отметил он в беседе с РИА Новости.

В желании сломить непокорных северокорейцев они абсолютно «зациклены» на санкциях — как ооновских, так и своих собственных, которые не имеют ничего общего с международной законностью. В других направлениях политическая мысль не движется, — подчеркнул дипломат.

Ильичев назвал звучащие из Вашингтона заявления о стремлении к миру «неискренними убаюкивающими речами». Они теряют смысл, считает дипломат, на фоне четкой линии на обострение ситуации вокруг Корейского полуострова. Такой же милитаристской логики придерживаются и основные союзники США в Северо-Восточной Азии, добавил он.

В Пхеньяне это видят, поэтому в регионе возникают «новые волны напряженности», заключил Ильичев.

Ранее президент Республики Корея Юн Сок Ель заявил, что не против встречи с руководителем КНДР Ким Чен Ыном. Он подчеркнул при этом, что переговоры должны дать практические результаты, а не проводиться только ради самой процедуры.

Юн Сок Ель отметил, что встречу необходимо начать с гуманитарных вопросов, чтобы «открыть дверь контактам и диалогу между Югом и Севером».