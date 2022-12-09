В МИД России сообщили, что США склоняют российских дипломатов к измене Антонов: в США пытаются склонить дипломатов России к предательству

Сотрудников российских дипмиссии в США постоянно пытаются склонить к предательству родины, заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия-24». Он также добавил, что дипломатам регулярно поступают угрозы.

Обстановка вокруг наших загранучреждений в США напряженная. (...) Нашим сотрудникам продолжают угрожать. На телефоны поступают так называемые приглашения к сотрудничеству со спецслужбами, предлагают предать Родину и перейти на сторону «демократической Америки». Ну и, конечно же, американские спецслужбы совершают подходы к российским дипломатам, — рассказал дипломат.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что в отношениях Москвы и Вашингтона сейчас зима и им необходимо «дозревание». В этой связи рано говорить о перспективах стратегического диалога России и США.

Ранее временный поверенный в делах США в России Элизабет Руд заявила, что Вашингтон ждет возможности возобновить диалог с Москвой по стратегической стабильности, который ранее был прерван ситуацией на Украине. По ее словам, США остаются привержены контролю над вооружениями.