В МИД РФ предупредили Запад о последствиях контрнаступления Замглавы МИД РФ Галузин предупредил Киев и Запад о печальных последствиях контрнаступления

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ

Заместитель руководителя МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Москва предупреждает Киев и «его западных спонсоров» о том, что контрнаступление ВСУ ждут неминуемо печальные последствия. При этом российские Вооруженные силы, по мнению дипломата, готовы к любому развитию событий. Об этом Галузин рассказал в интервью газете «Известия».

Накачивание Киева современными западными вооружениями и поощрение его задумок о контрнаступлении приведет лишь к кровопролитию и дальнейшей эскалации конфликта. Хотелось бы предупредить киевский режим и его западных спонсоров насчет неминуемо печальных последствий того, что они замышляют. <...> Уверен, что наши Вооруженные силы готовы к любому развитию событий и никаких дивидендов ни Киев, ни Запад от этого не получат, — сказал Галузин.

В середине апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил власти США за оказываемую поддержку и заявил, что украинские войска готовы пойти в контрнаступление в ближайшее время.

При этом по данным журнала Newsweek, который ссылался на секретные документы Пентагона, США и союзники готовят Украину к контрнаступлению 30 апреля. Сообщалось при этом, что в Вашингтоне считают возможную потерю Артемовска психологическим ударом для Киева, который все же не станет «жизненно важным» для общей картины боевых действий.