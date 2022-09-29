В МИД РФ назвали США «фактически» стороной конфликта на Украине Захарова: Вашингтон фактически стал стороной конфликта на Украине

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

США «фактически» стали стороной конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Захарова отметила, что Вашингтон «утратил связь с реальностью», когда объявили о выделении киевскому режиму нового пакета помощи на сумму почти $12 миллиардов.

Вашингтон в очередной раз продемонстрировал, насколько он утратил связь с реальностью, фактически став стороной конфликта на Украине. Очередное тому свидетельство — достигнутая на днях в Конгрессе США предварительная договоренность о выделении киевскому режиму нового пакета помощи на сумму почти 12 миллиардов долларов, — сказала Захарова.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что власти США намерены противодействовать, в том числе по линии ООН, вхождению в состав РФ частей Украины. Она добавила, что в качестве ответной меры Вашингтон намерен ввести дополнительные экономические санкции против Москвы. По ее словам, США «мобилизуют противодействие во всем мире».

Госсекретарь США Энтони Блинкен до этого заявил, что Вашингтон подготовил план действий на случай, если Россия применит ядерное оружие на Украине. Конкретные детали плана глава Госдепартамента раскрывать не стал, но отметил, что тяжелыми последствия будут и для тех, кто использует ядерное оружие, «но также и для многих других».